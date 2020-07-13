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The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму

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Журналисты рассказали об опасности для ВМС США со стороны российских Ту-22МЗМ.

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму. Авторы американского издания отметили, что Вооруженные силы России имеют мощное оружие для сдерживания противника в Черном море. Специалисты напомнили о российских бомбардировщиках Ту-22МЗМ. После модернизации данные самолеты смогут гарантированно ликвидировать любую цель.

В NI рассказали, что пилоты Ту-22МЗМ получат на вооружение гиперзвуковые ракеты "Кинжал". В распоряжении летчика также будет находиться новое оборудование радиоэлектронного подавления. Журналисты считают, что размещение российских бомбардировщиков на территории полуострова  - плохая новость для Вашингтона. Они отметили, что если между РФ и США начнется конфликт в регионе, то американские военные ВМС окажутся в "смертельной ловушке". 

В США опровергли миф об АК-47 о самоочищении автомата.

Видео: Youtube/ Минобороны России 

Теги: national interest, крым, ту-22мзм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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