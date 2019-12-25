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В США опровергли миф об АК-47 о самоочищении автомата
Сегодня, 12:16
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lesjasap

В США опровергли миф об АК-47 о самоочищении автомата

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Питер Сучу объяснил, что советскому автомату необходим уход.

В США опровергли миф об автомате АК-47. Об этом в материале для The National Interest рассказал военный обозреватель Питер Сучу. Специалист отметил, что вопреки предположениям о том, что автомат Калашникова имеет способность самоощищаться, эта информация неверна.

Если о нем не заботиться, то он станет таким же полезным, как деревянная или металлическая дубинка

автор The National Interest

Эксперт напомнил, что советское вооружений действительно было неприхотливо в использовании. Однако он напомнил, что военным все же приходилось чистить детали автомата. Миф о самостоятельном очищении оружия продвигается среди солдат, так как военнослужащие ненавидят чистить его. Сучу рассказал, что во времена вьетнамской войны винтовки М-16 продавались как самоочищающиеся, хотя тоже нуждались в уходе.

В США вспомнили о летающем советском танке.

Теги: national interest, автомат, ак-47, миф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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