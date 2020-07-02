Автор материала рассказал о преимуществах советского оружия.

The National Interest высоко оценил пулемет Дегтярева. Иностранный эксперт отметил, что несмотря на архаичный вид советское оружие способно оказаться очень эффективным в бою. Питер Сучу считает, что пулемет Дегтярева в первую очередь точен и надежен, а также долговечен.

Специалист объяснил, что как и другие советское оружие данный пулемет имел способность переносить грубое обращение. Его можно использовать даже после того, как он будет измазан в грязи. При низких температурах оружие продолжало стрелять по позициям врага "как новенькое", хотя другие оружие начинало отказывать.

Питер Сучу добавил, что пулемет Дегтярева получил название "граммофон", так как имеет большой дискообразный магазин на 47 патронов. Он использует патроны такого же калибра, как и винтовка Мосина.

Напомним, что пулемет создал Василий Дегтярев в конце 1920-х годов.

Владимир Путин оценил работу ООН в The National Interest.

Видео: Youtube/Forgotten Weapons