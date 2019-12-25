Российский лидер написал о функциях ООН в материале для The National Interest.

Владимир Путин оценил работу ООН. Президент России заявил об этом для издания The National Interest. Политик уверен, что организация имеет некоторые сложности в работе, поэтому не так эффективна, как могла бы быть. По словам Путина, ООН выполняет основные функции, касающиеся недопущения войн и глобальных конфликтов.

Конечно, мы можем видеть, что система ООН в настоящий момент испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, как могла бы быть Владимир Путин, президент России

Глава РФ написал в The National Interest о том, что Совет Безопасности ООН является уникальным механизмом для того, чтобы мир не захватил новый глобальный конфликт.

Стоит отметить, что статья NI, в которой автором выступил Владимир Путин, была посвящена Второй мировой войне.

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