Палестина надеется обсуждение в СБ ООН планов Израиля

Посол Палестины в РФ надеется, что ООН признает государство после заседания СБ 24 июня.

Палестина надеется на конкретные итоги обсуждения в Совете Безопасности ООН планов Израиля. Об этом в рамках пресс-конференции с журналистами рассказал посол страны в РФ Абдельхафиз Нофаль. Дипломат рассчитывает на то, что страны, которые не поддерживают действия Иерусалима, предпримут конкретные действия.

Мы надеемся, что государства, которые выступают против "сделки века" и против аннексии, перейдут к реализации своих требований, чтобы сохранить хотя бы минимум для мирного урегулирования Абдельхафиз Нофаль, посол Палестины в России

Абдельхафиз Нофаль добавил, что Палестина надеется, что ООН признает Палестину как государство. В 2012 году более 130 стран признали, что Палестина находится в состоянии оккупации.

Напомним, что заседание СБ ООН запланировано на 24 июня. Оно состоится в Нью-Йорке. Дипломаты обсудят программу Израиля по попытке аннексировать Иорданскую долину.

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