Дипломаты раскрыли подробности общения.

Раскрыты детали беседы о "сделке века" Путина и Нетаньяху в Кремле. Премьер-министр Израиля и президент РФ провели основательную беседу. Ранее Владимир Путин заявлял, что хотел бы услышать мнение заинтересованной стороны. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на источник в иностранной делегации.

Чиновники также обсудили варианты развития событий на территории Сирии. Они считают, что действия правительств Израиля и РФ по данному вопросу следует координировать. Нетаньяху напомнил, что отношения между двумя странами никогда не были настолько хорошими и прочными.

Ранее Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки.

Видео: YouTube/IsraeliPM