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Раскрыты детали беседы о "сделке века" Путина и Нетаньяху в Кремле

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Дипломаты раскрыли подробности общения.

Раскрыты детали беседы о "сделке века" Путина и Нетаньяху в Кремле. Премьер-министр Израиля и президент РФ провели основательную беседу. Ранее Владимир Путин заявлял, что хотел бы услышать мнение заинтересованной стороны. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на источник в иностранной делегации. 

Чиновники также обсудили варианты развития событий на территории Сирии. Они считают, что действия правительств Израиля и РФ по данному вопросу следует координировать. Нетаньяху напомнил, что отношения между двумя странами никогда не были настолько хорошими и прочными.

Ранее Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки.

Видео: YouTube/IsraeliPM

Теги: биньямин нетаньяху, израиль, кремль, сделка века, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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