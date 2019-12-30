Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки

Чиновник прибыл в Кремль, чтобы поблагодарить президента РФ.

Биньямин Нетаньяху поблагодарил Владимира Путина за помилование израильтянки. Он заявил, что благодарен от всего народа за быстрое решение вопроса. Премьер-министр Израиля увиделся с президентом России в Кремле. Об этом сообщили в "ТАСС". Глава РФ напомнил, что чиновник лично просил его освободить Нааму Иссахар. На указ также повлияли слова иерусалимского патриарха.

Передайте самые лучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме прокомментировал Путин

Сейчас Наама https://piter.tv/event/Izrailtyanka_Issahar_ne_obraschalas_k_Putinu_s_prosboj_o_pomilovanii/все еще находится в Москве, она не пересекала границу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Иссахар.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/