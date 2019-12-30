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Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки
Сегодня, 12:32
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lesjasap

Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки

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Чиновник прибыл в Кремль, чтобы поблагодарить президента РФ.

Биньямин Нетаньяху поблагодарил Владимира Путина за помилование израильтянки. Он заявил, что благодарен от всего народа за быстрое решение вопроса. Премьер-министр Израиля увиделся с президентом России в Кремле. Об этом сообщили в "ТАСС". Глава РФ напомнил, что чиновник лично просил его освободить Нааму Иссахар. На указ также повлияли слова иерусалимского патриарха.

Передайте самые лучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме

прокомментировал Путин

Сейчас Наама https://piter.tv/event/Izrailtyanka_Issahar_ne_obraschalas_k_Putinu_s_prosboj_o_pomilovanii/все еще находится в Москве, она не пересекала границу. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Иссахар.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/

Теги: биньямин нетаньяху, израиль, наама иссахар, помилование
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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