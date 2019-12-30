Израильтянка Иссахар еще не просила Путина о помиловании

Это тормозит процесс.

Осуждённая в России израильтянка Наама Иссахар еще не обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помиловании, что значительно тормозит весь процесс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российская сторона не сможет пойти навстречу девушке, если та сама не сделает первый шаг и не попросит главу РФ о помиловании, отметил Песков. Для продолжения процесса необходимо соблюдение формальностей. Биньямин Нетаньяху просьбу "пощадить" израильтянку констатирует как де факто, но подчеркивает, что помилование – не повод для действия по закону.

Иссахар осуждена за контрабанду наркотиков после задержания в аэропорту "Шереметьево". Девушка перевозила почти 10 граммов гашиша, но призналась, что не имела умысла контрабандировать вещество. Жалобу на приговор девушке подала ее защита, обратившись в ЕСПЧ. Также готовится апелляционное определение.

Ранее Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки.