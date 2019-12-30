Иссахар будет освобождена во время визита Биньямина Нетаньяху в Москву.

В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что девушку освободят во время визита Биньямина Нетаньяху в Москву. Инсайдеры сообщали, что Путин добивался обмена осужденной израильтянки на российского хакера Алексея Буркова

Ранее президент России побеседовал о деле Иссахар с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и встретился с её родителями.

Напомним, что в октябре 2019 года 25-летнюю Иссахар приговорили в России к 7,5 годам тюрьмы. Её задержали в транзитной зоне Шереметьево после того, как в ее багаже, нашли 9,6 грамма гашиша.

Ранее мы сообщали о том, что Нетаньяху ознакомит Путина с деталями американской "сделки века".