Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Иссахар

Об этом заговорили израильские журналисты.

The Times of Israel: Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Наамы Иссахар. Местные журналисты сообщили о том, что государства разрабатывают механизм возвращения. Одним из вариантов называют экстрадицию девушки, якобы для того, чтобы она отсидела тюремный срок дома. Однако чиновники на самом деле рассчитывают на то, что иностранка будет помилована.

Напомним, что ранее ситуацию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с Владимиром Путиным. В апреле 2019 года 25-летняя Наама Иссахар оказалась задержана в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Израильтянка направлялась из Дели в Тель-Авив. Ее обвинили в хранении и контрабанде запрещенных веществ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Москалькова следит за состоянием осужденной в России израильтянки.

Видео: Instagram / Naama Issachar