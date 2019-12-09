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Москалькова следит за состоянием осужденной в России израильтянки

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Чиновница контролирует тюремные условия и здоровье осужденной.

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова следит за состоянием осужденной в России израильтянки. Уполномоченная контролирует условия содержания  и здоровья Наамы Иссахар. Об этом спикер рассказала "РИА Новостям".

Это дело не пересмотрено, оно вступило в силу

прокомментировала Москалькова

Женщина добавила, что иностранка осуждена за незаконный оборот наркотиков. Иссахар приговорена к 7,5 годам колонии общего режима. Ее задержали 9 апреля за контрабанду и хранение запрещенных веществ. Девушка пыталась провезти груз через транзитную зону аэропорта "Шереметьево". Она направлялась из Дели в Тель-Авив. В сумке пассажирки представители закона нашли 9,6 граммов гашиша.

Ранее Piter.tv писал о том, что Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова.

Теги: израиль, наама иссахар, татьяна москалькова
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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