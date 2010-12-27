Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

Родственники израильтянки Наамы Иссахар попытаются произвести обмен задержанными.

Верховный суд Израиля наложил временный судебный запрет на экстрадицию Алексея Буркова в США. Об этом сообщило издание Jerusalem Post. Иностранцы ссылаются на постановление министра юстиции Амира Оханы, который договорился о передаче задержанного в Америку

Посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов заявил, что решение об экстрадиции Буркова было неприемлемо. Он добавил, что данные действия не имеют под собой юридического и политического основания

Это абсолютно неправомерный шаг со стороны израильских властей. К сожалению, в современном мире становится практикой: через прессу какие-то решения пропускать добавил спикер

К временному отказу привело письмо семьи осужденной за наркотики израильтянки. Родственники задержанной Нааму Иссахар считают, что смогут договориться об обмене. Они попросили отложить передачу властям США Буркова, пока не урегулирован вопрос с их дочерью.

Напомним, что Бурков пойман в декабре 2015 года. Его подозревают в киберпреступлениях и нарушении кибербезопасности. Нааму Иссахар в Химкинском городском суде обвинили в контрабанде наркотиков. Ей дали 7,5 лет тюремного срока. Девушку задержали еще весной 2019 года а аэропорту "Шереметьево". С собой у нарушительницы оказалось 9,6 грамм гашиша.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

