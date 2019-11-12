Bloomberg: Путин не желает делать "подарок" Нетаньяху

По данным издания, президент России не торопится реагировать на запрос Биньямина Нетаньяху о выдаче гражданки Израиля, осужденной за контрабанду наркотиков.

В ближайшее время Наама Иссахар не вернется в Израиль. По данным мировых СМИ, Кремль не планирует осуществлять выдачу гражданки Израиля на родину. Ранее о помиловании женщины, обвиненной в контрабанде наркотиков, Владимира Путина просил лично Биньямин Нетаньяху.

В агентстве Bloomberg узнали, что Москва не собирается принимать поспешных решений по данному вопросу. Все упирается в шаткую политическую ситуацию, которая воцарилась в Израиле в последнее время. В стране уже несколько недель решается вопрос о формировании правительства. Ситуацию осложняет двойственная позиция местного парламента, который может не принять состав кабмина, выгодный Нетаньяху. В этих условиях Путин якобы не хочет "делать подарок" лидеру Израиля, который в перспективе может оказаться не у дел.

Напомним, что Наама Иссахар была задержана в Шереметьево этой весной. В багаже девушки нашли 9 г гашиша. Несмотря на незначительный объем перевозимого наркотика ее обвинили в контрабанде запрещенных химикатов и осудили на 7 лет лишения свободы. Официальный Израиль неоднократно жаловался на строгость приговора и просил Москву о милости к преступнице.