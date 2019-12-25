Сербия не будет отказываться от Косово ради ЕС

Об этом на брифинге заявил Александр Вучич.

Сербия не будет отказываться от Косово ради вступления в Евросоюз. Белград не намерен признавать независимость Косово. С данным заявлением перед журналистами выступил президент страны Александр Вучич после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Это вопрос для нас, ни для кого другого...Косово вступит в ООН, и мы не получим ничего, а за это станем членом ЕС. Ясно, что в таком случае наш ответ — "нет" Александр Вучич, президент Сербии

Политик добавил, что Белград не собирается "бросать" Косово и принимать какие-то решения по региону без одобрения РФ. По словам Вучича, мнение Москвы будет учитываться на уровне Совета Безопасности в ООН, а также с точки зрения стратегического партнерства. В ответ на это Лавров заметил, что Кремль готов принять любой вариант решения урегулирования конфликта с Косово.

В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России.