Глава МИД Сербии переговорил с главой МИД России.

В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России. Об этом журналистам во время брифинга рассказал глава МИД Сербии Ивиц Дачич после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломат утверждает, что Белград никогда не станет вводить ограничения против Москвы.

Существовали запросы присоединиться к санкциям против России, что мы никогда не сделаем, никогда не сделаем этого своим друзьям Ивиц Дачич, глава МИД Сербии

Чиновник добавил, что правительство Сербии продолжит защищать национальные интересы собственного государства.

Вучич рассказал, что попросил у России помощи в защите православной церкви.