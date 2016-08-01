National Interest: США могут нанести мощный удар по российским войскам с Черного моря

Крис Осборн призвал США использовать против РФ Tomahawk и авианосцы F-35 моделей C и B.

The National Interest считает, что США могут нанести мощный удар по российским войскам с Черного моря. Такое заявление в издании сделал военный обозреватель Крис Осборн. Он уточнил, что американцы будут готовы ответить РФ в том случае, если Москва начнет вторжение на Украину. Автор публикации призвал Вашингтон использовать не только сухопутные, но также и морские возможности.В частности, он напомнил об эффективности такого проекта как ракеты Tactical Tomahawk.

Тяжелая и точная огневая мощь, такая как ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок и кораблей, может нанести огромные разрушения российским войскам вдоль украинской границы. Крис Осборн, военный эксперт

Осборн ранее работал в Пентагоне, в канцелярии помощника министра обороны по вопросам снабжения и материально-технического обеспечения и технологий. Специалист видит возможность для США применить в противостоянии с РФ авианосцы F-35 моделей C и B. Он полагает, что большая часть сухопутных сил может оказаться уязвимой перед авианосной кампанией, если Россия сможет достичь превосходства в воздушном пространстве.

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