Гаврилов: Москва не допустит размещения НАТО на Украине и в Грузии

Дипломат сравнил Россию с волкодавом.

Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" сделал руководитель делегации РФ в Вене Константин Гаврилов. Специалист заведует вопросами военной безопасности и контроля над вооружениями. Эксперт напомнил, что Североатлантический альянс регулярно проводит боевые учения в непосредственной близости к государственным границам РФ, а также проводит полеты авиации над странами Прибалтики и акваторией Черного моря.

Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав. Константин Гаврилов, российский дипломат

Напомним, что на переговорах в столице Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва даст силовой ответ НАТО в том случае, если военный альянс продолжит наступление на болевые точки государства.

Глава делегации России в Вене отметил поддержку Китая по безопасности.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live