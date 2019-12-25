Глава делегации России в Вене отметил поддержку Китая по безопасности

Дипломат РФ считает, что позиция Пекина может изменить баланс сил.

Глава российской делегации в Вене отметил поддержку Китая по гарантиям безопасности, которые Москвы выдвинула НАТО. Информацией с журналистом Владимиром Соловьевым поделился дипломат Константин Гаврилов в рамках эфира YouTube-проекта "Соловьев Live". Эксперт полагает, что действия КНР ощутимы в вопросе контроля над вооружениями в мире. Эта позиция может изменить баланс сил.

Конечно. Я думаю, мнение Китая очень важное. К нему прислушиваются как в Вашингтоне, так и в странах НАТО. Китай является нашим союзником, его поддержка в этом вопросе, конечно, ощутима. Константин Гаврилов, дипломат РФ

Напомним, что 17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО по возможным гарантиям безопасности. Документы переданы на изучение Вашингтону и американским союзникам. Одним из пунктов проекта договора предлагается отказ Североатлантического альянса от планов по расширению на Восточный фланг.

Гаврилов: Москва проанализирует слова и действия НАТО.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

