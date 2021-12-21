Гаврилов: Москва проанализирует слова и действия НАТО

В России надеются на реальные и конкретные действия по ответу от военного альянса.

Москва проанализирует слова и действия НАТО по гарантиям безопасности. Об этом в эфире YouTube-проекта "Соловьев live" рассказал российский дипломат, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Он уточнил, что решения будут приниматься исходя от анализа действий, предпринимаемых Западом. Специалист напомнил о том, что время не ждет в данной проблеме, поэтому от США и НАТО Москва ждет конкретных и быстрых шагов по снятию озабоченности от внешних угроз.

Когда делать и что делать, это будет принимать руководство страны на основе анализа всех тех ответов и заявлений, и действий наших так называемых партнеров. Я думаю, они не думают, что мы блефуем, но попытаются несомненно и вполне возможно заболтать. Константин Гаврилов дипломат РФ

Напомним, что кроме вопроса нерасширения НАТО на Восточный фланг, Москва предложила альянсу отказаться от развертывания дополнительных войск и вооружений за пределами государств, в которых стороны находились по состоянию на май 1997 года. Речь идет о запрете на боевую деятельность Североатлантического альянса на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. в России готовы ответить военно-техническим способом, если у страны не останется других аргументов в конфликте.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

