Глава МИД Украины: Киев и Запад разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания России

Дмитрий Кулеба призвал Запад не давать никаких гарантий Москве.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев и Запад разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания России. Такой информацией чиновник поделился с читателями издания Foreigh Affairs в авторской колонке. Решение, по данным министра, принято после заявления Владимира Путина о том, что Москва требует гарантий от Североатлантического альянса в том, что он не будет и дальше расширяться на Восточный фланг.

Путин выдвинул суровый ультиматум. В нескольких недавних заявлениях он потребовал, чтобы США предоставили "надежные и твердые юридические гарантии" того, что НАТО не будет расширяться на восток, иначе, как намекнуло его окружение, Россия вторгнется на Украину. Дмитрий Кулеба, глава МИД НАТО

В Киеве опасаются того, что в требованиях Владимира Путина о гарантиях нерасширения НАТО на восток Запад может увидеть заманчивые перспективы. В частности, в обмен на существующую фиксацию территорий альянса участники избавятся от проблем, которые им приносит южная часть Украины. В МИД призвали не давать Москве никаких гарантий, а наоборот, более решительно отвечать РФ со стороны ЕС и НАТО.

Кулеба: Украина готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на основе взаимности.

Фото: Facebook / Dmytro Kuleba