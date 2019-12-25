Кулеба: Украина готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на основе взаимности

МИД Украины поделился с британцами намерениями в отношении РФ.

Глава внешнеполитического украинского ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что страна готова на уступки в диалоге с РФ. Это решение может быть принято только на условиях взаимности по тем вопросам, которые Киев считает принципиальными. Такое заявление чиновник сделал журналистам британского телеканала Sky News. В МИД подчеркнули, что требования должны быть легитимными и разумными. Условие РФ по гарантиями того, что Украина должна отказаться от планов по вступлению в военный альянс, Кулеба назвал нелегитимными.

Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок. Мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства, включая вопросы нашей европейской и евроатлантической интеграции. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В Киеве призвали Запад подумать о том, какой путь он выберет и как далеко придется зайти в антироссийском сдерживании, уступая Москве. По мнению Кулеба, уже сейчас РФ использует собственный газопровод "Северный поток-2" в качестве экономического оружия. Глава МИД Украины обсудит этот вопрос с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. На случай агрессии со стороны России обсуждаются новые возможные санкции.

Американский журналист признал бессмысленность войны с Россией.

Фото: Facebook / Dmytro Kuleba