Всего с начала работ очистили 607,7 км берега.

С побережья Черного моря собрали свыше 165 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили 607,7 км берега. Кроме того, в 10 спецорганизаций вывезли свыше 141 тыс. тонны песка и грунта. В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря.

Ранее мы сообщали, что в Сочи из-за ливня наблюдаются перебои с электричеством.

Видео: МЧС России