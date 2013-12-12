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С побережья Черного моря собрали свыше 165 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

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Всего с начала работ очистили 607,7 км берега.

С побережья Черного моря собрали свыше 165 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили 607,7 км берега. Кроме  того, в 10 спецорганизаций вывезли свыше 141 тыс. тонны песка и грунта. В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря.

Ранее мы сообщали, что в Сочи из-за ливня наблюдаются перебои с электричеством.

Видео: МЧС России

Теги: грунт, мчс россии, песок, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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