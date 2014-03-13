Мужчина пояснил правоохранителям, что приобрел пулемет у знакомого.

В Москве задержали продавца ручного пулемета Дегтярева. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 25-летний житель столицы решил продать ручной пулемет за 150 тысяч рублей. Он выложил объявление о продаже в сети Интернет. Сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ связались с продавцом, выступая в роли заинтересовавшегося покупателя. Мужчина пояснил правоохранителям, что приобрел пулемет у знакомого. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД МЕДИА