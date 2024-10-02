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В Московской области ликвидировали подпольную нарколабораторию

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В ходе обыска изъято свыше двух килограммов запрещенных веществ, прекурсоры и другие предметы.

В Московской области ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, двое злоумышленников организовали нарколабораторию в арендованном частном доме в Подольском городском округе. Они планировали распространять запрещенные вещества через тайники-закладки на территории столичного региона. Подозреваемых задержала полиция при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

В ходе обыска изъято свыше двух килограммов запрещенных веществ, прекурсоры и другие предметы. Возбуждены уголовные дела. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы сообщали, что в Костроме задержали студента, подозреваемого в кражах денег из машин.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, мвд россии, московская область, подпольная нарколаборатория, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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