Советские инженеры пытались создать танк-планер.

В США вспомнили о летающем советском танке. Об этом рассказали журналисты из The National Interest. В публикации авторы рассказали о разработке, которой занимались местные инженеры. Они создавали танк-планер, который должен был решить проблему переброски тяжелой техники на боевые локации.

Журналисты напомнили, что даже та боевая техника, которая может быть доставлена при помощи самолетов, обычно обладает слишком большим весом для того, чтобы спустить ее на парашюте. Например, с такой проблемой сталкиваются немецкие Weisel. В СМИ объяснили, что танкистов в любом случае приходится доставлять до мест сражений отдельно от техники. В результате перед ними ставится дополнительная задача - добраться до своего танка, что может быть тяжело в условиях реального боя.

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Видео: Минобороны России