Сейчас танк не имеет проблем с силовой установкой.

Российскую "Армату" из-за проблем "эксплуатировали в щадящих режимах". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский. Специалист объяснил, что серьезных технических проблем с машинами на платформе "Арматы" не было.

Но некоторые вопросы все же возникли. В частности, с двигателем. Он развивал необходимую мощность, но его ресурс не соответствовал требованиям Минобороны Виктор Мураховский, член экспертного совета при коллегии ВПК

В ВПК отметили, что на данный момент все "проблемы с силовой установкой" решены. Эксперт отметил, что "Армата" имеет два режима работы. Первый используется в мирное время, когда ресурс очень важен. Во втором режиме - боевом, в приоритет ставится максимальная мощность и скорость.

Напомним, что мощность двигателя "Арматы" позволяет танку разгоняться до 90 километров в час. Без дозаправки машина может идти почти 500 км.

В NI объяснили, зачем Россия отправляла "Армату" в Сирию.