The National Interest рассказал об уязвимом месте российского танка.

В США назвали уязвимость Т-14 "Армата". Об этом рассказали журналисты американского издания The National Interest. Авторы публикации рассказали, что перспективный танк из России в определенных условиях имеет уязвимости против потенциального противника.

Специалисты пояснили, что танк Т-14, как и действующий российский танк Т-90М "Прорыв", имеет элементы комплекса активной защиты "Афганит". По информации от иностранцев, данная система не способна обеспечивать защиту техники на слишком близком расстоянии от цели.

Напомним, что в апреле 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что российские военные испытали "Армату" в боевых условиях в Сирии.

На Украине заявили об украинском происхождении "Арматы.