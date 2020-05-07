  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:24
300
lesjasap
Код вставки плеера

В США назвали уязвимость Т-14 "Армата"

0 0

The National Interest рассказал об уязвимом месте российского танка.

В США назвали уязвимость Т-14 "Армата". Об этом рассказали журналисты американского издания The National Interest. Авторы публикации рассказали, что перспективный танк из России в определенных условиях имеет уязвимости против потенциального противника.

Специалисты пояснили, что танк Т-14, как и действующий российский танк Т-90М "Прорыв", имеет элементы комплекса активной защиты "Афганит". По информации от иностранцев,  данная система не способна обеспечивать защиту техники на слишком близком расстоянии от цели.

Напомним, что в апреле 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что российские военные испытали "Армату" в боевых условиях в Сирии.

На Украине заявили об украинском происхождении "Арматы.

Теги: national interest, армата, т-14, танк
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии