В National Interest рассказали о мифах вокруг АК-47

Автор материала напомнил о сходстве АК-47 и немецкой винтовки StG44.

Журналист американского издания The National Interest посвятил АК-47 статью, в которой развеял основные мифы связанные с отечественной винтовкой.

Автор материала напомнил о сходстве АК-47 и немецкой винтовки StG44. Несмотря на внешнее сходство, обе винтовки имеют абсолютно разные механизмы, поэтому утверждать о каком-то плагиате не приходится.

Тем не менее, отмечается, что Калашникова не придумал конструкцию автомата в одиночку. По утверждению автора статьи, прототипом АК-47 является разработка конструктора Алексеева Судаева, придуманная им в 1943 году, которую инженер доработал.

Помимо этого, в статье опровергается миф о "самоочищении" АК-47. Как и любому другому оружию винтовке Калашникова необходим уход, в противном случае автомат перестанет работать.

Видео: YouTube /ThomasSchwenkeRU