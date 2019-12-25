Танк Т-14 предлагают иностранным покупателям.

Россия намерена продавать танки "Армата" за рубеж. Об этом рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Эксперт объяснил, что производители продвигают иностранным заказчикам новейший танк Т-14. Потенциальным потребителям также предлагаются ПВО С-300 и С-400, самолеты и вертолеты. По словам Шугаева, сейчас к экспорту готовится легкий истребитель МиГ-35.

Специалист отметил, что Америка предпринимает попытки изолировать РФ на международной арене. Шугаев считает, что такое поведение не соотносится к конкурентной борьбой и вызывает неприятие у многих российских партнеров. Заказчики не хотят жертвовать своей национальной безопасностью ради выгоды США.

"Армату" из-за проблем "эксплуатировали в щадящих режимах".