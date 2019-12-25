На "Уралвагонзавода" рассказали о подготовке "Арматы " к параду на Красной площади.

Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла. Об этом журналиста "РИА Новостей" рассказал глава бригады "Уралвагонзавода", которая подготавливала технику к параду Победы. О том, какие именно "болезни" имеет в виду бригадир, он не рассказал.

Если говорить об "Армате", то в целом техника за эти пять лет нами изучена, мы к ней привыкли, и уже знаем, где какие нюансы. Я бы сказал, что у "Арматы" прошла стадия "детских болезней". специалист "Уралвагонзавода"

Бергман добавил, что волнение и ответственность от того, что боевая техника участвует в параде на Красной площади присутствовала, однако "напрасных переживаний не было".

Бригадир напомнил, что основной задачей его команды (в которой более 50 человек) было проводить диагностику техники и обслуживание после каждой репетиции.

NI развеяло слухи об уничтожении боевиками российской "Арматы" в Сирии.