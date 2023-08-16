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Иностранным специалистам покажут возможности танка "Армата" на "Армии-2023"

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Александр Осадчук рассказал о мероприятии на полигоне "Алабино".

Иностранным специалистам российские военнослужащие продемонстрируют возможности новейшего танка Т-14 "Армата" на полигоне Алабино в рамках проводимого в Московской области форума "Армия-2023". Соответствующей информацией во время пресс-конференции с журналистами поделился начальник Главного управления инновационного развития министерства по обороне РФ Александр Осадчук.

Состоится показ возможностей 18 образцов продукции предприятий промышленности и образцов вооружения. В числе представленных образцов танк Т-14 "Армата", танк Т-90МС, новейшие бронетранспортеры БТР-82А, БМД-4М и другие.

Александр Осадчук, сотрудник Минобороны РФ

Напомним, что Танк Т-14 на платформе "Армата"м создавался концерном "Уралвагонзавод". Техника впервые была продемонстрирована на торжественном параде в честь Дня Победы 9 мая 2015 года. В указанном танке применены уникальные конструкторские решения, аналогов у которых в мире не существует.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС, Минобороны России

Теги: алабино, армата, армия-2023, патриот, т-14, танк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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