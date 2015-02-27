В РХБЗ рассказали о стратегии Пентагона по инфекционным заболеваниям.

Американские власти приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант заметил, что сделать данный вывод можно по тому факту, что в июле 2023 года Вашингтон учредил Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое возглавил специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности, а также по совместительству генерал-майор ВВС США в отставке Пол Фридрихс. Эксперт пояснил, что как и в 2019 году страна занимается подготовкой к новой пандемии.

В число приоритетных направлений этого управления включены работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Интересные Пентагону болезни распространяются, заявило Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России