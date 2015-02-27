Интересные Пентагону болезни распространяются, заявило Минобороны

Игорь Кириллов обвинил фармкомпании США в том, что они становятся выгодоприобретателями от мировых проблем в сфере здравоохранения.

Возбудители болезней, которые попадают в зону интересов американского оборонного министерства, затем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями этой ситуации становятся фармацевтические компании США. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия - сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций - патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Эксперт пояснил, что при этом прослеживается четкая тенденция. Речь идет о том, что те возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, птичий грипп и африканская чума свиней затем выходят на уровень мировой проблемы.

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Фото и видео: Минобороны России