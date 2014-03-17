Начальник войск РХБЗ наградил экипажи "Солнцепеков"

В скором времени военные указом российского лидера будут представлены к госнаградам.

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов наградил боевые экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" знаками отличия за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. Об этом событии рассказали в эфире телеканала "Россия-24" местные журналисты

Молодцы, выполняете свой долг качественно. Отмечаетесь командованием направления, на котором выполняете свою задачу. Желаю вам отдохнуть, вернуться в строй. Игорь Кириллов, глава РХБЗ России

Уточняется, что российские военнослужащие представлены к государственным наградам. Авторы новостного сюжета заметили, что в ближайшее время указом главы государства Владимира Путинам им будут вручены медали "За отвагу", "Суворова" и Ордена Мужества.

Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона.

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