Начальник войск РХБЗ наградил экипажи "Солнцепеков"

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов наградил боевые экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" знаками отличия за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. Об этом событии рассказали в эфире телеканала "Россия-24" местные журналисты
Молодцы, выполняете свой долг качественно. Отмечаетесь командованием направления, на котором выполняете свою задачу. Желаю вам отдохнуть, вернуться в строй.
Игорь Кириллов, глава РХБЗ России
Уточняется, что российские военнослужащие представлены к государственным наградам. Авторы новостного сюжета заметили, что в ближайшее время указом главы государства Владимира Путинам им будут вручены медали "За отвагу", "Суворова" и Ордена Мужества.
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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