Игорь Конашенков рассказах об успехах российских сил на СВО.

Российские противовоздушные системы обороны за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции сбили 22 украинских беспилотника, которые летали над территорией Харьковской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народными республиками. Дополнительно комплексы ликвидировали восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В общей сложности с начала СВО российскими военнослужащими было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5 518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 11 130 танков и других боевых бронированных машин, 1 142 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 5 768 орудий полевой артиллерии и минометов.

ВСУ потеряли до 35 солдат на Херсонском направлении.

Фото и видео: Минобороны России