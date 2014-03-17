  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:09
204
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВСУ потеряли до 35 солдат на Херсонском направлении

0 0

Игорь Конашенков рассказал работе военных на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины на херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции составили до 35 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Врезультате огневого поражения потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии