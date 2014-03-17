Игорь Конашенков рассказал работе военных на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины на херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции составили до 35 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Врезультате огневого поражения потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России