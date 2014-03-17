Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

Киевский режим лишился более 210 солдат на южножонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что "Восточная" группировка сил при поддержке авиации и артиллерии совершила удары по скоплению живой силы и техники противника, расположенной вблизи населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Старомайорское и Ровнополя в Донецкой народной республике.

Потери противника на данном направлении составили две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика" Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России