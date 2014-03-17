Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

На краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки Вооруженные силы России отразили три атаки противника, а киевский режим лишился более 100 военнослужащих, двух автомобилей, трех бронированных машин, двух гаубиц Д-30 и самоходной артиллерийской установки "Акация". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что боевая задача выполнена "Центральной" группировкой сил.

Подразделениями, ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт уточнил, что российскими специалистами совершено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники противника, размещенного в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва в Луганской народной республике.

ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России