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На Краснолиманском направлении отразили три атаки ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

На краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки Вооруженные силы России отразили три атаки противника, а киевский режим лишился более 100 военнослужащих, двух автомобилей, трех бронированных машин, двух гаубиц Д-30 и самоходной артиллерийской установки "Акация".  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант  подчеркнул, что боевая задача выполнена "Центральной" группировкой сил.

Подразделениями, ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт уточнил, что российскими специалистами совершено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники противника, размещенного в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва в Луганской народной республике.

ВСУ потеряли до 230 военных на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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