Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Т-80БВ

Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-80БВ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и минометные расчеты украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. В военном ведомстве отметили, что российские танкисты уничтожают бронетехнику и живую силу противника на переднем крае, поддерживая тем самым действия передовых отрядов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России