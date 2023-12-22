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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Т-80БВ

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Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-80БВ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и минометные расчеты украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. В военном ведомстве отметили, что российские танкисты  уничтожают бронетехнику и живую силу противника на переднем крае, поддерживая тем самым действия передовых отрядов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, т-80бв, танк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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