Минобороны: российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Потери противника составили до 30 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили две контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Контратаки штурмовых групп десантно-штурмовой бригады противника отразили в районе населенного пункта Терны. Кроме того, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две САУ "Гвоздика" и "Акация", одну буксируемую гаубицу Д-20. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России