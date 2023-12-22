Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожают командный пункт украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения поставленной задачи экипажи Су-34 вернулись на аэродром базирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали усиление ВСУ передовых позиций на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России