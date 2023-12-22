Минобороны: российские войска сорвали усиление ВСУ передовых позиций на Южно-Донецком направлении

Потери противника составили свыше 90 военнослужащих.

Вооруженные силы России сорвали усиление украинскими войсками передовых позиций на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Усиление противником передовых позиций было сорвано подразделениями группировки в районах Урожайного и Чаривного. Кроме того, российские войска поразили опорные пункты, места скопления живой силы и техники трех бригад и подразделений нацгвардий в районах Урожайного и Старомайорского. Потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих, три автомобиля, одна САУ "Гвоздика", одна гаубица Д-30 и три беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России