Минобороны: российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение живой силе и технике украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
Удар по живой силе и технике двух бригад противника нанесли мотострелковые подразделения группировки войск в районах Синьковки и Берестового. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены САУ "Гвоздика" и четыре минометных расчета. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, один танк Т-64, одна радиолокационная станция AN/TPQ-50, два автомобиля и три беспилотника.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.
Видео: Минобороны России
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