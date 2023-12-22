Минобороны: российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении

Потери противника составили до 130 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение живой силе и технике украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Удар по живой силе и технике двух бригад противника нанесли мотострелковые подразделения группировки войск в районах Синьковки и Берестового. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены САУ "Гвоздика" и четыре минометных расчета. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, один танк Т-64, одна радиолокационная станция AN/TPQ-50, два автомобиля и три беспилотника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России