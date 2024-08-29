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Польша подняла военную авиацию в воздух из-за активности России на Украине
Сегодня, 7:45
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Польша подняла военную авиацию в воздух из-за активности России на Украине

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В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно, они совпадают с объявлением тревоги киевским режимом.

Дежурные польские военные самолеты Польши были подняты в небо на фоне якобы российской активности на территории Украины. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы оперативного командования родов Вооруженных сил европейского государства. Специалисты заметил, что  предпринятые Варшавой меры носят превентивный характер. Они направлены на обеспечение безопасности на землях, граничащих с "уязвимыми районами".

В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности.

сообщение от командования

Напомним, что западный информационный портал NaTemat ранее писал аудитории о том, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на украинской земле очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. По официальным данным министерства национальной обороны Польши и ответам профильного военного министерства на различные парламентские запросы, каждый летный час боевого самолета F-16 стоит стране порядка 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).

В Польше предложили собрать бригаду ВСУ из неработающих украинцев.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) /  Dowództwo Operacyjne RSZ

Теги: истребители, польша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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