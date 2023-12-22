Пусковые установки ПГРК "Ярс" прибыли в подмосковное Алабино

Техника будет задействована в параде на 9 мая.

Колонна российских подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" совершает марш из Ивановской области на территорию Московской области для подготовки к военному параду, проводимому 9 мая на Красной площади. В настоящее время техника уже находится в подмосковном городе Алабино. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны страны.

Механизированная колонна пусковых установок ПГРК "Ярс" приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации - города Тейково. Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М-7. пресс-слкжба Минобороны РФ

Напомним, что в рамках подготовки к параду Победы в январе - феврале 2024 года в боевом соединении проводились контрольные занятия с личным составом парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). К текущему моменту механики-водителисовершили многокилометровый марш в населенный пункт Алабино. Там будут организованы тренировки. Сама техника прошла через техническое обслуживание, у нее проверены узлы и агрегаты. Известно, что личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военных мероприятиях на Красной площади в Москве с 2008 года.

"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции.

Фото и видео: Минобороны России