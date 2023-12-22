Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении успешно отразили три атаки штурмовых групп 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 февраля сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер заметил, что задачи реализованы при поддержке артиллерии и авиации.

Заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28 механизированной, 92 штурмовой бригад, 241 бригады теробороны ВСУ в районах Курдюмовки, Андреевки и Красного. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Противник лишился свыше 420 человек убитыми и ранеными, двух бронетранспортеров, четырех единиц автомобильной техники. Во время контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 американского производства и станция контрбатарейной борьбы.

Минобороны: российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России