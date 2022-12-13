Опубликованы первые кадры применения танка Т-14 "Армата" в зоне СВО

Военные показали стрельбу из пушки новейшей российской боевой техники.

Опубликованы первые кадры применения новейшего российского танка Т-14 "Армата" в зоне проведения специальной военной операции. Ролик размещен в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны". В кадре показано, как боевая машина стоит в поле после чего производит выстрел из пушки. Ранее эксперты уточняли, что экипажи танкового батальона РФ проходят боевое слаживание на одном из полигонов страны. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец объяснял прессе, что "Армата" сможет передавать разведывательные данные о целях другим боевым союзным машинам. Речь идет об "Армате" не как о боевой единице, а как о сетецентрической технике. Она способна наблюдать за обстановкой на поле сражения, а далее - отправлять сведения танкам Т-90 и Т-72. В список попадают возможные цели, которые требуется ликвидировать в первую очередь.

"Армата" тоже будет стрелять. Мы получаем Т-14 уже не просто как боевое железо, которое обладает особенностями тактико-технических характеристик, но и танк-управленец. эксперт Баранец

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Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны