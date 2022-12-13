Фрегат "Адмирал Горшков" провел артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане

Корабль готовится к военным учениям с НОАК и ВМС ЮАР.

Российский фрегат "Адмирал Горшков" провел артиллерийские стрельбы в акватории Атлантического океана. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороны РФ. Известно, что корабль выполнял тренировочное задание в целях подготовки к проведению совместного военно-морского учения с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Экипажу удалось пополнить собственные запасы воды и топлива на ходу. Речь идет о кильватерном способе при помощи танкера "Кама".

В целях противодействия высокоточному оружию условного противника экипаж отработал средства радиоэлектронного противодействия путем применения тактики постановки помех. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что российский фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" представляет из себя современный многоцелевой объект ВМС России, оснащенный управляемыми ракетами. Снаряды способны решать боевые задачи в дальней морской и океанской зонах. Дополнительно на вооружении корабля состоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", которые наносят высокоточечные удары по любым объектам противника в море и на земле.

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Фото и видео: Минобороны России