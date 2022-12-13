МО РФ: танкисты ЦВО выполняют задачи на модернизированных танках Т-80БВ

В соцсетях показана работа российских танков в тылу на СВО.

В российском министерстве по обороне показали кадры боевой работы танкистов из Центрального военного округа по выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующее видео пресс-служба профильного ведомства опубликовала в социальных сетях. Известно, что бойцы используют модернизированные версии Т-80БВМ в тыловом районе.

Новые танки позволяют существенно расширить возможности по контролю экипажа за боевой обстановкой за счет множества камер, датчиков, специального программного обеспечения и установленного тепловизора. пресс-служба Минобороны России

Эксперты пояснили, что операторы-наводчики и командиры танков используют современные, компьютеризированные системы управления огнем во время огня. Стрельба ведется из артиллерийских установок и пушек с калибром в 125 и 7,62 миллиметра. Снаряды позволяют долетать до цели противника, расположенной на удалении в четыре километра.

Минобороны РФ показало пуск снарядов РСЗО "Торнадо-С" по американским установкам HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России