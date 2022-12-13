Минобороны РФ показало пуск снарядов РСЗО "Торнадо-С" по американским установкам HIMARS

Расчёты несут дежурство 24 часа в сутки.

Минобороны РФ опубликовало кадры с пуском снарядов реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по американской установке HIMARS. В ведомстве подчеркнули, что боевые расчёты несут дежурство 24 часа в сутки.

РЗСО "Торнадо-С" предназначены для устранения командных пунктов, складов с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также узлов связи, средств противовоздушной обороны и целей большой дальности.

В Минобороны добавили, что точность комплексов очень высока. Все поставленные цели гарантированно уничтожаются.

Видео: Telegram / Минобороны России